Армія росії вдарила по навчальних закладах Краматорська та Миколаєва

08:07 19 серпня Київ, Україна

Російські військові завдали ракетних ударів по Краматорську та Миколаєву, влучивши у навчальні заклади.

Про це повідомили міський голова Краматорська Олександр Гончаренко та міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують знищувати наші освітні установи. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - зазначив Гончаренко.

"Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби", - повідомив Сенкевич.

Російські загарбники вже били по Чорноморському національному університету імені Петра Могили два дні тому: під час нічних обстрілів Миколаєва 17 серпня.