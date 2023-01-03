Армія росії зруйнувала льодову арену "Альтаїр", де грав "Донбас" і тренувалися фігуристи

11:09 03 січня Київ, Україна

У Донецькій області внаслідок ракетного удару російської армії було знищено льодову арену "Альтаїр", на якій займалися хокеїсти та фігуристи.

Про це повідомляє офіційний сайт хокейного клубу "Донбас", для якого арена була домашньою.



Ракетного удару по льодовій арені було завдано вночі у понеділок, 2 січня. Одна з двох ракет, випущених по Дружківці, влучила саме в арену.





Внаслідок влучення спалахнула велика пожежа. На місце прибули пожежники, які почали її ліквідовувати.

Льодова арена "Альтаїр" була відкрита у 2013 році. На ній проходили заняття хокеєм та фігурним катанням.



Також арену обладнали хокейним майданчиком із штучним льодовим покриттям для проведення матчів чемпіонату України. Вона була домашньою для хокейного клубу "Донбас" з 2014 року, а також для команди "Альтаїр", яка виступала в українській хокейній Суперлізі у сезоні 2021/22.