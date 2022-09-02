Армія росії продовжує атакувати Слов'янськ

09:22 26 серпня Київ, Україна

Вранці у п'ятницю, 26 серпня, російські загарбники накрили вогнем місто Слов'янськ на Донеччині.

Про це у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріл міста триває", - написав він.

Лях повідомив, що росіяни вдарили по хімічному технікуму. Внаслідок обстрілу жертв немає, але приміщення серйозно постраждало.