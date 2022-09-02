Армія росії продовжує атакувати Слов'янськ
09:22 26 серпня Київ, Україна
Вранці у п'ятницю, 26 серпня, російські загарбники накрили вогнем місто Слов'янськ на Донеччині.
Про це у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.
"У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріл міста триває", - написав він.
Лях повідомив, що росіяни вдарили по хімічному технікуму. Внаслідок обстрілу жертв немає, але приміщення серйозно постраждало.
Це ще раз змушує наполягати на евакуації. Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Їдьте зараз!", - заявив мер Слов'янська.
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