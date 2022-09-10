Армія Росії прикривається інвалідами як "живим щитом" - ООН

Віце-голова Комітету ООН з прав людей з інвалідністю Джонас Рускус повідомив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни використовують українців з інвалідністю як живий щит. Про це він сказав на прес-конференції у Женеві, повідомляє Reuters.

У спеціальній доповіді ООН заявила, що "серйозно стурбована" становищем людей з інвалідністю в Україні, проти якої Росія веде повномасштабну війну.

"Їх доступ до основних прав, таких як їжа та прийнятний рівень життя, включаючи доступ до опалення в наступні зимові місяці, є під загрозою", - сказав Рускус.

За його словами, Комітет має інформацію щонайменше про 12 людей з інвалідністю, які померли в інтернатному закладі на території, окупованій російськими військами.

Рускус додав, що також відомо про людей з інвалідністю, яких "утримують у нелюдських умовах, наражають на жорстоке поводження і використовують як "живий щит" збройні сили російської федерації».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООН підтвердили вже 14 059 жертв серед цивільного населення: 5 767 мирних жителів загинули та 8 292 отримали поранення внаслідок бойових дій. Втім, в організації визнають, що фактичні цифри можуть бути значно вищими.