Армія росії вночі обстріляла Дніпропетровську область з важкої артилерії

Військовослужбовці росії обстріляли вночі Дніпропетровщину із важкої артилерії та іранськими дронами.
Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією.
Про це повідомляє голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією.
Про це повідомляє голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
Внаслідок обстрілів побито багатоповерхівку, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі