Армія росії вночі обстріляла Дніпропетровську область з важкої артилерії

09:08 29 грудня Київ, Україна

Військовослужбовці росії обстріляли вночі Дніпропетровщину із важкої артилерії та іранськими дронами.



Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією.



Про це повідомляє голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Наші захисники неба збили всі боєприпаси, що баражують, які ворог направив на Дніпропетровщину. А це були п'ять "Шахедів".



Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем із важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли до самого Нікополя та Марганецької громади”.

Внаслідок обстрілів побито багатоповерхівку, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач.