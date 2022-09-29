Армія росії завдала ракетного удару по Краматорську, є загиблі

15:34 29 вересня Київ, Україна

В результаті ракетного обстрілу рф міста Краматорськ в Донецькій області 11 людей отримали поранення.



Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Одинадцять поранених цивільних - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Краматорська", - зазначив він.

За словами голови ОВА, росіяни завдали ударів по місту близько 9 ранку.



Загарбники пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому.



Кириленко наголосив, що черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним залишатися на території області небезпечно.



Він закликав людей евакуюватися, щоб не наражати себе на небезпеку.