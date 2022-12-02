Армія Росії завдала артилерійських ударів по Дніпропетровській області.

Окупанти вночі випустили близько 40 снарядів із важкої артилерії по Дніпропетровській області, Нікополю та Марганцю.

Про це 2 грудня повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко.

"Росіяни не дають спокою Нікопольському району. Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили ними близько 40 снарядів", - зазначив він.