Армія Росії завдала артилерійських ударів по Дніпропетровській області.

Окупанти вночі випустили близько 40 снарядів із важкої артилерії по Дніпропетровській області, Нікополю та Марганцю.
Про це 2 грудня повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко.
Масштаби руйнувань через нічний артобстріл з'ясовуються.
09:12 02 грудня Київ, Україна
Окупанти вночі випустили близько 40 снарядів із важкої артилерії по Дніпропетровській області, Нікополю та Марганцю.
Про це 2 грудня повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко.
Масштаби руйнувань через нічний артобстріл з'ясовуються.
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