Армія рф накрила вогнем Нікопольський район

09:49 12 січня Київ, Україна

Вночі 12 січня російські окупанти в чергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він уточнив, що під вогонь потрапила Марганецька громада – на її територію прилетіло близько десятка ворожих снарядів.
 
"Люди вціліли. Пошкоджено кілька приватних будинків та господарських будівель. Масштаби завданих збитків з'ясовуються", - додав глава ОВА.