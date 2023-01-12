Армія рф накрила вогнем Нікопольський район

Вночі 12 січня російські окупанти в чергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що під вогонь потрапила Марганецька громада – на її територію прилетіло близько десятка ворожих снарядів.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що під вогонь потрапила Марганецька громада – на її територію прилетіло близько десятка ворожих снарядів.
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