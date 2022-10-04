Армія росії атакувала Харківщину
08:42 04 жовтня Київ, Україна
Вночі 4 жовтня війська рф завдали ракетних ударів по Харкову, є жертва.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Після опівночі одна ракета вдарила по підприємству в Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає. У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки. На жаль, загинула 46-річна жінка", – уточнив він.
Синєгубов додав, що на місцях атак працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів.
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