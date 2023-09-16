Армія росії активізувала обстріли вільної території Запорізької області

11:36 06 серпня Київ, Україна

У ніч проти 6 серпня російська армія провела масовану повітряну атаку по всій території України. Як повідомив вранці голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, останнім часом значно побільшало обстрілів вільної території Запорізької області: за минулу добу окупанти завдали 95 ударів по 21 населеному пункту.

Він зазначив, що ворог шість разів бив із РСЗВ по Темирівці та Новодарівці. Здійснив п'ять ракетних атак по Запоріжжю та Комишувасі, авіаційний удар по Оріхову, атаку з БПЛА по Затишшю та Новодарівці.

Крім того, 81 артилерійський удар припав по території Гуляйполя, Залізничного, Червоного, Левадного, Новоандріївки, Малинівки, Успенівки, Білогір'я, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Павлівки, Плавнів.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - наголосив глава регіону.

Малашко додав, що вночі росіяни вкотре атакували околиці Запоріжжя. Вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення об'єкту інфраструктури, сталося загоряння сухої трави.

У Комишувасі мішенню стало комунальне підприємство, пошкоджено житлові будинки поряд.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни запустили ракети по заводу Мотор Січ у Запоріжжі.

Нагадаємо, увечері 5 серпня росіяни скинули керовану авіабомбу на нежитлове приміщення у селі Кругляківка Харківської області. За попередніми даними, загинули двоє чоловіків, ще четверо отримали поранення.