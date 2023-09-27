Заарештовано російських агентів, які координували атаку на Київ - СБУ

10:56 27 вересня Київ, Україна

Фахівці з кібербезпеки зі Служби безпеки України заарештували двох російських агентів, які брали участь у координації повітряної атаки росії на Київ у ніч проти 21 вересня поточного року.



За інформацією слідства, затримані надали російській стороні координати для завдання удару по столиці.



Головною метою атаки з боку росії були об'єкти життєзабезпечення, включаючи енергетичні підприємства.



За даними слідства, двоє місцевих жителів Києва, які працювали на головне управління генерального штабу збройних сил росії (відоме як гру), займалися "наведенням" російських ракет на столицю. Їх виявили через антиукраїнські повідомлення в соціальних мережах, які вони почали поширювати після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.



Далі представник російського гру віддалено завербував обох чоловіків і доручив їм збирати розвіддані на території Києва.



Агенти виконували вказівки російських спецслужб, відстежуючи місця базування та пересування українських збройних сил у столичному регіоні. Вони також використовували своїх знайомих, щоб отримати необхідну інформацію, прикриваючись звичайними розмовами.

Ворожі агенти також передавали своїм російським "контролерам" фотографії та геолокації стратегічно важливих об'єктів у сфері енергетичної інфраструктури.



Для передачі таких відомостей зрадники скористалися месенджерами і створили кілька анонімних облікових записів, щоб замаскувати зв'язок.



За кожне виконане завдання зловмисники отримували фінансову винагороду з росії, яка перераховувалася на їхні банківські картки від анонімних "платників".



У процесі обшуків у місці проживання обох підозрюваних було вилучено їхні мобільні телефони, які вони використовували для фотографування українських об'єктів та листування з агресором. Також було виявлено банківські картки, на які російські агенти отримували кошти від свого "контролера" із групи.



За даними Служби безпеки, обом затриманим особам було пред'явлено звинувачення за статтями 28 та 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).



Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.