Заарештовано активи марченко у нафтоперевалочних підприємствах на Одещині на майже 740 млн грн

За матеріалами СБУ накладено арешт на акції оксани марченко у 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.
Йдеться про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодитіз".
Йдеться про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодитіз".
Дружина медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить близько 740 млн грн.
Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб та надалі дозволить передати на користь нашої держави. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.
Нагадаємо, що оксана марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув'язнення.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
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