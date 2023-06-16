Заарештовано активи марченко у нафтоперевалочних підприємствах на Одещині на майже 740 млн грн

10:12 02 червня Київ, Україна





Йдеться про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодитіз". За матеріалами СБУ накладено арешт на акції оксани марченко у 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.Йдеться про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодитіз".

Дружина медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить близько 740 млн грн.