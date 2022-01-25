Заарештовано 65 російських літаків за незаконні польоти до Криму

13:16 09 вересень Київ, Україна

За клопотанням прокуратури АР Крим накладено арешти на 65 літаків деяких російських авіакомпаній - порушників порядку в'їзду та виїзду з окупованого Криму.



"Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією у місті Херсон) розслідує кримінальне провадження за фактами порушення посадовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст . 332-1, ст. 334 і ч. 1 ст. 111 КК України) ", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що, починаючи з березня 2014 року, Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв'язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також забезпечення безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова.



Повідомляється, що попри це встановлено близько 40 російських авіакомпаній, що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення на окупований півострів, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України.



"У зв'язку з цим прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим звернулася до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, які порушили порядок в'їзду/виїзду з/на окупований півострів і правил міжнародних польотів, на цей час заарештовано 65 повітряних суден-порушників", - наголошується в повідомленні.