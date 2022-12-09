Заарештована на Сардинії яхта російського мільярдера зникла з порту

08:40 09 грудня Київ, Україна

Захоплена на Сардинії яхта російського олігарха зникла з порту. 22-метрове судно, яке належить мільярдеру Дмитру Мазепіну, востаннє бачили біля італійського острова влітку. Про це пише The Guardian.

Розкішна яхта, що належить російському олігарху, нібито заарештована у зв'язку з санкціями ЄС, загадково пропала цього літа з порту на італійському острові Сардинія. Aldabra належить Дмитру Мазепіну, мільярдеру, власнику компанії з виробництва мінеральних добрив та батькові колишнього гонщика Формули-1 Микити Мазепіна.

Судно вартістю від 700 тис. до 1 млн євро було пришвартовано в порту Ольбії та заарештовано у березні, коли Мазепін був включений до списку санкцій через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну. Вона залишалася там до червня і зникла за кілька годин до того, як було офіційно підтверджено, що вона належить Мазепіну.

"Мазепін знав, що він був у списку, але зумів максимально використати період, протягом якого ми працювали, щоб встановити, що яхта належить йому, оскільки нам потрібно було розслідувати ланцюжок володіння", - сказало джерело виданню у відділі фінансової поліції Сардинії.

Поліція заявила, що Мазепін найняв іноземну компанію, яка, своєю чергою, найняла сардинського капітана для перевезення яхти з Італії. Мазепін, компанія, яка брала участь в організації плавання, та капітан, який стверджував, що не знав, що судно належить олігарху, буде оштрафовано на суму до 500 тис. євро за незаконне виведення судна з Італії.

Це перший в Італії випадок, коли росіянину із замороженими в країні активами вдалося уникнути санкцій ЄС.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Італія також наклала арешт на віллу, яка належить Дмитру Мазепіну та його сину-гонщику.