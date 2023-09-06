Заарештовано військкома, викритого на організації схем збагачення

12:14 08 серпня Київ, Україна

Керівника Донецького обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки взято під варту, з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у вівторок, 8 серпня.

"За клопотанням ДБР Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Суд визначив йому утримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2022 році, будучи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, посадова особа без законних підстав направила наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. В результаті військовослужбовцям, які не брали участь у боях, було нараховано безпідставні виплати у сумі 981,3 тис. гривень.



Також керівник військкомату влаштовував на роботу до ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду з особливо тяжких злочинів.



Військовому інкримінується перевищення службових повноважень, скоєних в умовах воєнного стану (ст. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.



Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.