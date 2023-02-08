Заарештовано агента росії, який скоригував недавні ракетні удари по Харкову

11:26 08 лютого Київ, Україна

Фахівці СБУ негайно виявили та затримали російського агента, який коригував недавні ракетні удари по Харкову. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітники контррозвідки СБУ затримали російського агента, причетного до ракетного обстрілу Харкова 05 лютого 2023 року. Внаслідок ворожих "прильотів" загинули мирні жителі та зруйнована цивільна інфраструктура міста. За даними слідства, коригувальником виявився місцевий житель, який співпрацював із російською військовою розвідкою. Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об'єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону та передавав їх представникам ворога. Рашисти використовували зазначені локації як потенційні цілі для ракетних атак. Причому після "прильотів" вони ставили цьому агенту завдання зафіксувати та передати їм результати влучень", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що СБУ задокументувала факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до недавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів, хоч агент вів комунікацію з ним із суворим дотриманням усіх заходів конспірації.

"На завдання зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Однак це не завадило його виявленню контррозвідниками СБУ. Співробітники спецслужби затримали агента росії безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога - збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста", - зазначають у СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру у держзраді.