Арешт жінки за шпигунство: СБУ розкрила передачу даних про базування ЗСУ

Служба безпеки України затримала жінку, яка передавала ворогові інформацію про місця базування українських військових у прикордонних із росією районах Сумської області.
Жінка, мешканка Сумського району, активно розповсюджувала власні антиукраїнські повідомлення у забороненій соціальній мережі "Одноклассники". Її деструктивний контент привернув увагу представників спецслужб країни-агресора, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці.
У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй соратниці "безперешкодне" оформлення російського громадянства з "перспективою" подальшого виїзду до росії.
Для збору розвідінформації жінка об'їжджала місцевість на громадському транспорті та приховано спостерігала за українськими об'єктами. Також вона "втемну" використовувала своїх знайомих, у яких під надуманими приводами розпитувала "новини" про бійців Сил оборони у прикордонних районах.
Отримані відомості ворожа інформаторка передавала рашистам із докладним описом через месенджер.
Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь росії.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: "Зрада держави" та "Розголошення державної таємниці".
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення.
Жінка, мешканка Сумського району, активно розповсюджувала власні антиукраїнські повідомлення у забороненій соціальній мережі "Одноклассники". Її деструктивний контент привернув увагу представників спецслужб країни-агресора, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці.
У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй соратниці "безперешкодне" оформлення російського громадянства з "перспективою" подальшого виїзду до росії.
Для збору розвідінформації жінка об'їжджала місцевість на громадському транспорті та приховано спостерігала за українськими об'єктами. Також вона "втемну" використовувала своїх знайомих, у яких під надуманими приводами розпитувала "новини" про бійців Сил оборони у прикордонних районах.
Отримані відомості ворожа інформаторка передавала рашистам із докладним описом через месенджер.
Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь росії.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: "Зрада держави" та "Розголошення державної таємниці".
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення.
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