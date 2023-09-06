Арешт жінки за шпигунство: СБУ розкрила передачу даних про базування ЗСУ

12:34 22 серпня Київ, Україна

Служба безпеки України затримала жінку, яка передавала ворогові інформацію про місця базування українських військових у прикордонних із росією районах Сумської області.



Жінка, мешканка Сумського району, активно розповсюджувала власні антиукраїнські повідомлення у забороненій соціальній мережі "Одноклассники". Її деструктивний контент привернув увагу представників спецслужб країни-агресора, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці.



У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй соратниці "безперешкодне" оформлення російського громадянства з "перспективою" подальшого виїзду до росії.



Для збору розвідінформації жінка об'їжджала місцевість на громадському транспорті та приховано спостерігала за українськими об'єктами. Також вона "втемну" використовувала своїх знайомих, у яких під надуманими приводами розпитувала "новини" про бійців Сил оборони у прикордонних районах.



Отримані відомості ворожа інформаторка передавала рашистам із докладним описом через месенджер.



Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь росії.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: "Зрада держави" та "Розголошення державної таємниці".



Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення.