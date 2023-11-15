Арешт в Афінах: громадянин України підозрюється у розкраданні 43 млн гривень

18:22 15 листопада Київ, Україна

В Афінах затримано громадянина України, який підозрюється у розкраданні коштів у розмірі 43 мільйони гривень, призначених для Міністерства оборони України.



Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України 15 листопада.



Затримання відбулося 13 листопада.



За версією слідства, підозрюваний, у змові зі співучасниками, використав кошти, отримані організацією з обмеженою відповідальністю як попередню оплату за контрактами з Міноборони України на закупівлю військових товарів. Гроші були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за послуги, які нібито були надані.



Злочин скоєно в період з 2 березня по 10 травня 2022 року, коли підозрюваний обіймав посаду директора компанії. Рішенням Апеляційного суду Афін щодо нього застосовано тимчасове ув’язнення. Запит на його арешт та тимчасове затримання було відправлено Греції 6 листопада 2023 року, і також було направлено запит Інтерполу для публікації червоного сповіщення.



Наразі готуються необхідні документи для запиту про екстрадицію підозрюваного українській владі для порушення кримінальної справи.