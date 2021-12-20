Арабатська стрілка: Вибух у дворі голови сільради

11:48 10 липень Київ, Україна

Сьогодні, в ніч на 10 липня 2020 року, на Арабатській Стрілці в домашньому подвір'ї глави Стрілківський сільської ради Олександра Пономарьова стався вибух.

Від сили вибуху прокинулися сусіди та спрацювала сигналізація на автомобілях. В результаті події ніхто не постраждав.

Інформацію підтвердили у відділі поліції.

Зараз на місці події працюють співробітники поліції, проводяться слідчо-оперативні дії.

За попередньою інформацією у двір керівника органу місцевого самоврядування кинули вибуховий пакет.