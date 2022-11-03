Апеляційний суд підтвердив десятирічний вирок російському танкісту, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові

16:06 03 листопада Київ, Україна

Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції для російського оператора-навідника військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил росії Михайла Куликова. Він проведе за ґратами 10 років.



Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.



Куликова звинувачували в обстрілі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Рапопорта на північній околиці Чернігова 26 лютого цього року.



У ході допиту в суді він розповів, що розумів, що стріляє по цивільному об'єкту. Наказ йому віддав командир, який нібито побачив там РПГ.

"Все робилося швидко, на автоматизмі. Як зі страхом. Було страшно за себе, за екіпаж. І ось так я зробив постріл”, – сказав на одному із засідань росіянин.

Командира, про якого розповідав Куликов, на момент початку суду обміняли, однак у розмові з блогером Володимиром Золкіним він заперечував, що його танки стріляли по людях чи житлових будинках.



Куликова також зобов'язали компенсувати судові витрати на суму 26 600 гривень.



Правозахисники критикували вирок Куликову. Так, коментуючи рішення суду, правозахисник Володимир Яворський зазначав, що воно є другим після вироку російському військовому Вадиму Шишимаріну, а також "поганим рішенням, яке не враховує міжнародні стандарти і формує неправдиві національні стандарти правосуддя з міжнародних злочинів".



Він нагадував, що, згідно з міжнародним правом, військові мають імунітет від кримінального та іншого переслідування за вбивства або пошкодження власності, скоєні під час збройного конфлікту, крім скоєння міжнародних злочинів.



Водночас у справі Куликова, за словами правозахисника, практично немає оцінки, чи могли військові розглядати цей будинок як військовий об'єкт через його використання військовими, а це ключове питання для засудження порушення законів та звичаїв війни.

Саме тому полонених не можна судити, окрім як за такі тяжкі міжнародні злочини. Міжнародним злочином за цих обставин можна вважати, якщо довести, що людина усвідомлено з наміром стріляла по цивільному об'єкту, тобто будинку, і там не було жодних військових... Такі суди можуть мати погане продовження для долі українських полонених, оскільки росія тепер може вирішити судити всіх українських полонених. Звичайно, можна сказати, що вони й так це збиралися зробити, але Україна таки обміняла на сьогодні сотні українців із полону без судів", – вважає Яворський.