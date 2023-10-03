Антонівка під вогнем: руйнування та постраждалі

16:55 03 жовтня Київ, Україна

У вівторок, 3 жовтня, російські окупанти завдали авіаційного удару по селищу Антонівка на Херсонщині. За попередніми даними, інцидент призвів до загибелі однієї людини та поранення п'ятьох місцевих жителів.



Внаслідок авіаудару по Антонівці сталися руйнування житлових будинків, і зараз уточнюється інформація про людей, які, можливо, перебувають під завалами.



Оперативний штаб Збройних сил України повідомив, що смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який перебував у гаражі під час удару. Також внаслідок інциденту було травмовано трьох жінок віком 48, 28 та 65 років, а також 63-річного чоловіка. Усі постраждалі отримали медичну допомогу на місці події.