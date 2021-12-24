Антимонопольний комітет оштрафував «Київтеплоенерго» майже на 2 млн грн

10:35 24 грудень Київ, Україна

Антимонопольний комітет України оштрафував комунальне підприємство "Київтеплоенерго" на 1,95 млн грн.





Відповідне рішення 23 грудня 2021 року ухвалила Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету.



Згідно з повідомленням, «Київтеплоенерго» оштрафоване за надання інформації у неповному обсязі на вимогу Північного міжобласного відділення АМКУ.



Інформація необхідна була АМКУ у рамках оцінки виконання наданих раніше підприємству рекомендацій щодо здійснення перерахунку за теплопостачання у Києві.



«Київтеплоенерго» повідомило АМКУ, що зробило перерахунок споживачам таким чином: Про це повідомляє пресслужба АМКУ Відповідне рішення 23 грудня 2021 року ухвалила Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету.Згідно з повідомленням, «Київтеплоенерго» оштрафоване за надання інформації у неповному обсязі на вимогу Північного міжобласного відділення АМКУ.Інформація необхідна була АМКУ у рамках оцінки виконання наданих раніше підприємству рекомендацій щодо здійснення перерахунку за теплопостачання у Києві.«Київтеплоенерго» повідомило АМКУ, що зробило перерахунок споживачам таким чином:

у бік зменшення – на 61 млн грн;

у бік збільшення – на 103,1 млн грн.

«Для встановлення того, чи справді рекомендації Північного МТВ призвели до додаткових нарахувань, чи причиною є некоректне виконання рекомендацій, відділення надіслало додаткову вимогу щодо надання інформації. Проте комунальне підприємство надало запитувану інформацію не в повному обсязі та не у встановлений термін. Це порушення передбачено пунктом 14 статті 50 закону України «Про захист економічної конкуренції» та карається штрафом. Також «Київтеплоенерго» має виконати вимогу Північного міжобласного відділення АМКУ щодо надання повної інформації», – йдеться у повідомленні АМКУ.