Англієць випив пляшку віскі залпом і помер

Про користь і шкоду алкоголю йдуть давні суперечки. Звичайно, питання не тільки в якості, але і в кількості випитого напою. Курйозний і водночас сумний випадок стався з любителем алкогольних пиятик з британського графства Дорсет. За повідомленням видання DailyMirror, повний сил чоловік залпом випив пляшку віскі, після чого помер через алкогольної інтоксикації.

Повідомляється, що 30-річний Семюел Девіс пристрастився до алкоголю після смерті матері в 2016-му році.

"Чоловік повертався додому від одного. В гостях він випив дві пляшки пива і пляшку віскі. Потім Девіс купив ще одну пляшку віскі об'ємом 0,7 літра. Англієць випив її залпом всього лише за 5 секунд. У такому стані його посадили в машину вітчима. Пізніше той виявив, що пасинок не подає ознак життя ", - йдеться в статті.

Після невдалої спроби реанімувати чоловіка на місці приїхали на виклик лікарі забрали його до лікарні. Там він помер увечері того ж дня. На 100 мілілітрів його крові доводилося 609 мікрограмів алкоголю - ці значення в сім разів перевищують дозволений в Великобританії для водіїв ліміт.

За фактом смерті чоловіка досі триває розгляд. За офіційною версією, Девіс помер від того, що в його крові містилося перевищує граничну концентрація алкоголю, несумісна з життям.

Експерт, який розслідує смерть Девіса, зізнався, що ніколи в житті не бачив такої кількості спиртного в організмі людини.

Нагадаємо, на Подолі в Києві дворічна дівчинка отруїлася алкоголем і була госпіталізована.

Також повідомлялося, що в Кривому Розі 10-річний хлопчик і його 11-річна сестра потрапили в реанімацію з діагнозом сильне алкогольне сп'яніння.