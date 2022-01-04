Англієць випив пляшку віскі залпом і помер

Про користь і шкоду алкоголю йдуть давні суперечки. Звичайно, питання не тільки в якості, але і в кількості випитого напою. Курйозний і водночас сумний випадок стався з любителем алкогольних пиятик з британського графства Дорсет. За повідомленням видання DailyMirror, повний сил чоловік залпом випив пляшку віскі, після чого помер через алкогольної інтоксикації.
Повідомляється, що 30-річний Семюел Девіс пристрастився до алкоголю після смерті матері в 2016-му році.
Після невдалої спроби реанімувати чоловіка на місці приїхали на виклик лікарі забрали його до лікарні. Там він помер увечері того ж дня. На 100 мілілітрів його крові доводилося 609 мікрограмів алкоголю - ці значення в сім разів перевищують дозволений в Великобританії для водіїв ліміт.
За фактом смерті чоловіка досі триває розгляд. За офіційною версією, Девіс помер від того, що в його крові містилося перевищує граничну концентрація алкоголю, несумісна з життям.
Експерт, який розслідує смерть Девіса, зізнався, що ніколи в житті не бачив такої кількості спиртного в організмі людини.
Нагадаємо, на Подолі в Києві дворічна дівчинка отруїлася алкоголем і була госпіталізована.
Також повідомлялося, що в Кривому Розі 10-річний хлопчик і його 11-річна сестра потрапили в реанімацію з діагнозом сильне алкогольне сп'яніння.
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