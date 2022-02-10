АМКУ оштрафував аптеку за препарат "Антикоронавірус"

Одна з аптек, яка продавала і виробляла препарат проти Covid-19, під назвою "Антикоронавірус", була оштрафована на 30 000 грн.
Про це повідомив глава Київського обласного відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький. Препарат рекламувався і продавався як засіб проти коронавірусу ще з весни цього року.
За його інформацією, було проведено опитування, яке показало: у 76,8% респондентів виникає враження, що препарат має профілактичні та/або лікувальні властивості.
Чиновник не уточнив, виходячи з чого в АМКУ склали саме таку суму штрафу і скільки його респондентів купили цей "Антикоронавірус", як і не розповів, що конкретно входить до складу продаваного препарату.
Чиновник не уточнив, виходячи з чого в АМКУ склали саме таку суму штрафу і скільки його респондентів купили цей "Антикоронавірус", як і не розповів, що конкретно входить до складу продаваного препарату.
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