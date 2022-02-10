АМКУ оштрафував аптеку за препарат "Антикоронавірус"

Про це повідомив глава Київського обласного відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький. Препарат рекламувався і продавався як засіб проти коронавірусу ще з весни цього року.

"Хвиля обурення появою цього "препарату" прокотилася в соцмережах ще в березні, ми взялися за розслідування тоді ж. Звичайно, ліків проти Covid-19 не було тоді в природі, ні до сих пір. А препарат під назвою "Антикоронавірус" є", - зазначив Хмельницький.