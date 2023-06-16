Найбільший хабар в історії України: САП передала до суду справу Насірова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова та його колишнього радника, яким інкримінують отримання понад 722 млн грн хабаря від бізнесмена Олега Бахматюка.
Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та САП.
У НАБУ зазначили, що це найбільша задокументована неправомірна вигода в історії України.
Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та САП.
У НАБУ зазначили, що це найбільша задокументована неправомірна вигода в історії України.
За даними слідства, надання та отримання хабаря в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро) відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих там.
У НАБУ нагадали, що розслідування розпочалося ще 2017 року. Але через те, що сплата неправомірної вигоди здійснювалася шляхом перерахування коштів між компаніями-нерезидентами з використанням рахунків у закордонних банківських установах, вона потребувала часу та комунікації з компетентними органами інших країн.
У НАБУ нагадали, що розслідування розпочалося ще 2017 року. Але через те, що сплата неправомірної вигоди здійснювалася шляхом перерахування коштів між компаніями-нерезидентами з використанням рахунків у закордонних банківських установах, вона потребувала часу та комунікації з компетентними органами інших країн.
Дії колишнього голови ДФС України кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
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