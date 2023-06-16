Найбільший хабар в історії України: САП передала до суду справу Насірова

14:29 24 травня Київ, Україна





Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро України



У НАБУ зазначили, що це найбільша задокументована неправомірна вигода в історії України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова та його колишнього радника, яким інкримінують отримання понад 722 млн грн хабаря від бізнесмена Олега Бахматюка.Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та САП.У НАБУ зазначили, що це найбільша задокументована неправомірна вигода в історії України.

"Встановлено, що протягом 2015-2016 років голова ДФС України отримав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн ", - повідомили у САП.

За даними слідства, надання та отримання хабаря в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро) відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих там.



У НАБУ нагадали, що розслідування розпочалося ще 2017 року. Але через те, що сплата неправомірної вигоди здійснювалася шляхом перерахування коштів між компаніями-нерезидентами з використанням рахунків у закордонних банківських установах, вона потребувала часу та комунікації з компетентними органами інших країн.

"За час розслідування для збору доказів за кордоном про отримання неправомірної вигоди було надіслано понад 10 запитів щодо міжнародної правової допомоги у чотири юрисдикції (Латвія, Швейцарія, Британські Віргінські Острови, США)", - зазначили в НАБУ.

Дії колишнього голови ДФС України кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.