Альошки на 90% затоплені після підриву ГЕС: окупанти забороняють евакуацію

На даний момент майже все місто Олешки, яке тимчасово окуповане, опинилося під водою на 90% після вибуху Каховської ГЕС у Херсонській області.
Однак, незважаючи на катастрофічну ситуацію, окупанти відмовляються організовувати евакуацію та не дозволяють місцевим жителям залишити місто самостійно.
Про це розповів Євген Ріщук, міський голова Олешек, в інтерв'ю вчора увечері.
За його словами, будинки в Олешках затоплені майже під самий дах, а рівень води на вулицях сягає трьох метрів.
Однак, незважаючи на катастрофічну ситуацію, окупанти відмовляються організовувати евакуацію та не дозволяють місцевим жителям залишити місто самостійно.
Про це розповів Євген Ріщук, міський голова Олешек, в інтерв'ю вчора увечері.
За його словами, будинки в Олешках затоплені майже під самий дах, а рівень води на вулицях сягає трьох метрів.
Рищук також зазначив, що приплив триває, але з урахуванням того, що рівень води у Новій Каховці почав знижуватися, очікується, що рівень в Олешках також зменшиться за добу чи дві.
Мер також повідомив, що окупаційні сили Росії нічого не роблять, щоб врятувати людей, які перебувають у затоплених Олешках, і не дозволяють громадянам, які бажають залишити територію, робити це самостійно.
Після захоплення російськими військами у населеному пункті залишилося проживати близько 8 тисяч осіб, що становить приблизно 20% від вихідного населення, яке становило 40 тисяч до окупації.
За словами Рищука, на Херсонщині вже є населені пункти, які повністю затоплені.
За даними мера, Підстепове та Піщанівка затоплені на 50%, а Козачі Табори – на 10%.
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