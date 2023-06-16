Альошки на 90% затоплені після підриву ГЕС: окупанти забороняють евакуацію

09:56 08 червня Київ, Україна

На даний момент майже все місто Олешки, яке тимчасово окуповане, опинилося під водою на 90% після вибуху Каховської ГЕС у Херсонській області.



Однак, незважаючи на катастрофічну ситуацію, окупанти відмовляються організовувати евакуацію та не дозволяють місцевим жителям залишити місто самостійно.



Про це розповів Євген Ріщук, міський голова Олешек, в інтерв'ю вчора увечері.



За його словами, будинки в Олешках затоплені майже під самий дах, а рівень води на вулицях сягає трьох метрів.

"Близько 90% території Альошок виявилося затопленим, можливо, навіть трохи більше. Практично немає місця, де можна сховатися від води у цьому місті", - повідомив мер.



Рищук також зазначив, що приплив триває, але з урахуванням того, що рівень води у Новій Каховці почав знижуватися, очікується, що рівень в Олешках також зменшиться за добу чи дві.

"Питання лише в тому, чи повністю вода відступить, чи вона просто знизиться. Нині рівень води в місті становить 2-3 метри. Будинки вже майже повністю затоплені". Більше того, місто Олешки знаходиться на низині, тож рівень води там сягає чотирьох метрів. Ситуація з повінню вкрай важка", - наголосив міський голова.



Мер також повідомив, що окупаційні сили Росії нічого не роблять, щоб врятувати людей, які перебувають у затоплених Олешках, і не дозволяють громадянам, які бажають залишити територію, робити це самостійно.

"Мені пишуть і дзвонять люди з деяких населених пунктів, що росіяни не дозволяють мешканцям, які бажають виїхати, залишати територію. Тому люди змушені сидіти на дахах минулої ночі. Крім того, коли окупанти прийшли до міста та сіл, вони вилучили всі плавзасоби у населення. Тож знайти човен стало проблемою", - зазначив Ріщук.



Після захоплення російськими військами у населеному пункті залишилося проживати близько 8 тисяч осіб, що становить приблизно 20% від вихідного населення, яке становило 40 тисяч до окупації.



За словами Рищука, на Херсонщині вже є населені пункти, які повністю затоплені.

"Сьогодні (7 червня) є населені пункти, які затоплені на 100%, є населені пункти, де повінь досягла 10%. А у тих, що знаходяться далі за річкою, практично немає нічого”, - повідомив мер.



За даними мера, Підстепове та Піщанівка затоплені на 50%, а Козачі Табори – на 10%.