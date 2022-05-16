Активи російського олігарха Фрідмана заарештовано

18:26 16 травня Київ, Україна

Фрідман і керовані бізнесмени використовували банк для того, щоб виводити кошти з санкцій.

Заарештовано активи компаній російського олігарха Михайла Фрідмана в Альфа-банку на більш ніж 12,4 млрд грн. Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова.

"Це цінні папери кіпрських компаній, афілійованих з бізнесменом, які були на рахунках у банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора було заарештовано 469 млн грн коштів з рахунків в Альфа-банку, які вже готувалися до висновку до Росії. При цьому з легалізацією особливо не "заморочувалися". Наприклад, оформили уявну угоду, за якою за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", - пише генпрокурор.

Повідомляється, що рух коштів у російському напрямку розпочався за кілька тижнів до війни та активізувався з початком повномасштабного вторгнення.

"Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк і кіпрські компанії, щоб вивести кошти з можливих санкцій та інших примусових заходів. Проте було спіймано за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд. прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії з Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України", - зазначає Венедиктова.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України позбавив російських акціонерів контролю за Альфа-банком України. Йдеться про російських бізнесменів Михайла Фрідмана і Петра Авена.