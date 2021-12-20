Активне виверження вулкана на острові Сент-Вінсент. Евакуація тисяч людей

08:13 10 квітень Київ, Україна

Останнім часом все частіше звучать повідомлення про виверження вулканів, причому давно сплячих. Ось і на острові Сент-Вінсент, що розташований в Карибському морі, в кінці минулого року «ожив» один з найдавніших вулканів Суфриєр. Як повідомила британська служба ВВС, на поточному тижні вулкан почав активно діяти.

Відзначається, що Суфриєр в останні дні викинув темні шлейфи попелу на шість кілометрів в повітря і в четвер увечері на вулкані стала видна лава.

За словами сейсмологів з університету Вест-Індії, відбувається "вибухове виверження".

У зв'язку з цим прем'єр-міністр країни Ральф Гонсалвес закликав більше 16 тисяч жителів небезпечних зон терміново евакуюватися. Людей відправляють на круїзні лайнери, а також в безпечні частини острова.

Нагадаємо, три дні тому Кабмін України затвердив безвіз з Сент-Вінсент і Гренадіни. Угода дає можливість здійснення безвізових поїздок громадянами держав терміном на 90 днів протягом пів року.