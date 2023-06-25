Актор з серіалу Пес став учасником реальної ДТП на вулиці Києва

13:08 03 жовтня Київ, Україна

Як повідомляє Громадська організація Автопатруль Майдан на своїй сторінці в Facebook, вчора ввечері сталася автомобільна аварія за участю трьох авто. ДТП сталася в Дніпровському районі Києва, коли легкове авто Volkswagen протаранило припарковані Mercedes і Subaru. Одним з учасників аварії виявився актор Михайло Жонін.

"Водій Фольксвагена не впорався з керуванням і зачепив припарковані Субару і Мерседес. Одним з пасажирів Фольца виявився актор Михайло Жонін (фільм Пес, Гнєздилов)", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії працювали представники Патрульної поліції Києва.

Оформлення інциденту за участю Жоніна пройшло, як вказали в ГО, "позитивно і весело".

Відзначимо, в популярному комедійному серіалі Пес 47-річний Жонін грає роль оперуповноваженого Ігоря Гнєздилова.

Раніше в Києві позашляховик Range Rover не вписався в поворот, залетів на паркувальний майданчик, протаранив дві машини і перекинувся на дах. Жінка-водій і пасажирка отримали травми.