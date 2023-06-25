Актор з серіалу Пес став учасником реальної ДТП на вулиці Києва

Як повідомляє Громадська організація Автопатруль Майдан на своїй сторінці в Facebook, вчора ввечері сталася автомобільна аварія за участю трьох авто. ДТП сталася в Дніпровському районі Києва, коли легкове авто Volkswagen протаранило припарковані Mercedes і Subaru. Одним з учасників аварії виявився актор Михайло Жонін.
На місці аварії працювали представники Патрульної поліції Києва.
Оформлення інциденту за участю Жоніна пройшло, як вказали в ГО, "позитивно і весело".
Відзначимо, в популярному комедійному серіалі Пес 47-річний Жонін грає роль оперуповноваженого Ігоря Гнєздилова.
Раніше в Києві позашляховик Range Rover не вписався в поворот, залетів на паркувальний майданчик, протаранив дві машини і перекинувся на дах. Жінка-водій і пасажирка отримали травми.
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