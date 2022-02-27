Акт самоспалення в Дніпрі - загинув чоловік

12:52 03 жовтень Київ, Україна

У п'ятницю, 2 жовтня, в Дніпрі на вулиці Природній 28-річний чоловік намагався звести рахунки з життям.

Повідомлення про інцидент надійшло на лінію "102" близько 15:15 від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. На місце події прибули медики, поліція та рятувальники. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік облив себе бензином і підпалив у дворі приватного будинку.

У важкому стані потерпілого госпіталізували в опіковий центр міської лікарні № 2. Лікарі діагностували у нього опіки 95% тіла. Вранці 3 жовтня дніпрянин помер в медустанові від отриманих травм.

Крім основної версії, є також непідтверджена інформація про те, що чоловік постраждав випадково. Повідомляється, що в лікарні він нібито розповідав про те, що загорівся, спалюючи траву.