Акт самоспалення в Білорусі

Вдень біля будівлі міліції в місті Смолевичи, Білорусь, чоловік облив себе пальним і підпалив.
Після цього самогубець став скидати з себе палаючий одяг і кликати на допомогу. Незабаром з будівлі РВВС вибіг співробітник з вогнегасником і погасив полум'я.
Ніяких заяв при цьому чоловік не робив, однак очевидці пов'язують його вчинок з протестом проти репресій відносно мирних антиурядових демонстрантів.
Зараз він знаходиться в реанімації - у нього опіки 90% тіла.
Офіційних коментарів також поки немає.
Місце події оточене, працюють співробітники Слідчого комітету. Тут лежать залишки одягу і взуття чоловіка.
Ніяких заяв при цьому чоловік не робив, однак очевидці пов'язують його вчинок з протестом проти репресій відносно мирних антиурядових демонстрантів.
Зараз він знаходиться в реанімації - у нього опіки 90% тіла.
Офіційних коментарів також поки немає.
Місце події оточене, працюють співробітники Слідчого комітету. Тут лежать залишки одягу і взуття чоловіка.
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