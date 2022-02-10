Акт самоспалення в Білорусі

Вдень біля будівлі міліції в місті Смолевичи, Білорусь, чоловік облив себе пальним і підпалив.

Після цього самогубець став скидати з себе палаючий одяг і кликати на допомогу. Незабаром з будівлі РВВС вибіг співробітник з вогнегасником і погасив полум'я.



Ніяких заяв при цьому чоловік не робив, однак очевидці пов'язують його вчинок з протестом проти репресій відносно мирних антиурядових демонстрантів.



Зараз він знаходиться в реанімації - у нього опіки 90% тіла.



Офіційних коментарів також поки немає.



Місце події оточене, працюють співробітники Слідчого комітету. Тут лежать залишки одягу і взуття чоловіка.

"Я під'їжджав до перехрестя, поруч з яким знаходиться РВВС. Там стояли пожежні машини з проблисковими маячками, біля ґанку знаходилися співробітники міліції. Біля них лежав чоловік, поруч горіла якась ганчірка або одяг.

Спочатку подумав, що це лялька якась лежить, але потім помітив, що людина ворушиться. Він був весь в якомусь білому порошку. Потім примчали дві машини швидкої допомоги, і чоловіка відвезли", - розповів очевидець.