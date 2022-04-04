Акції протесту в Сумах: підприємці проти карантинних обмежень

11:51 09 листопада Київ, Україна

Сьогодні вранці в центрі Сум на акцію протесту зібралися місцеві підприємці, головною нотою невдоволення присутніх було посилення карантинних обмежень. Додатково учасники протесту, бізнесмени, вимагали скасування введення касових апаратів.



Люди ходять по пішохідному переходу. Рух по вулиці зупинено. Поліція розвертає автомобілі, які не встигли проїхати.

Підприємці зібралися біля фонтану Садко в центрі Сум. Вони тримають плакати і прапорці з написами "Save ФОП", "Вимагаємо зберегти бізнес", "Економіка там, де бізнес", "Хочемо працювати, а не жебракувати".



На акцію прийшли, за інформацією поліції, понад 700 осіб, серед них підприємці, які протестують проти карантинних обмежень, і ті представники бізнесу, які виступають проти введення касових апаратів.



Ексглава Сумської облради, учасник війни з російськими окупантами Семен Салатенко на сторінці в мережі Facebook заявив, що це наймасовіша акція протесту за останні місяці, а також опублікував вимоги протестувальників.



Вимоги такі:



- скасування введення РРО (касових апаратів для малого бізнесу);

- скасування "карантину вихідного дня";

- припинити "кошмарити бізнес" в умовах карантину", - йдеться в повідомленні.