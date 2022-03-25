Акції протесту в Києві: поліція посилює заходи безпеки

12:08 03 листопада Київ, Україна

У столиці біля КСУ і Верховної Ради проходять акції протесту, працівники структурних підрозділів поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Також в пресслужбі повідомили, що організатори деяких заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції.

"У зв'язку з цим можливе обмеження дорожнього руху по окремих вулицях в центрі столиці. Тому просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації", - додали в поліції.

Як інформують ЗМІ, під парламент вийшли на протест підприємці. Вони виступають за зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.



Тут же влаштували протест власники «євроблях», які вимагають включити до порядку денного засідання податкового комітету один із законопроєктів про доступне розмитнення №3704-3706.



А під КСУ проходять акції протесту на захист мовного закону, його суд планує розглянути в закритому режимі.

Поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.