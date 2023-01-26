Агресори вночі потрапили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Запорізькій області

У ніч на 26 січня війська Росії потрапили в об'єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА у Telegram.
В адміністрації розповіли, що цієї ночі окупанти завдали 2 ракетних ударів по Павлівській громаді Запорізького району. За попередніми даними, застосовувалися ракети С-300.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА у Telegram.
В адміністрації розповіли, що цієї ночі окупанти завдали 2 ракетних ударів по Павлівській громаді Запорізького району. За попередніми даними, застосовувалися ракети С-300.
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