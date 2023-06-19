Агресори на Луганщині відмовляють у гумдопомозі мирним жителям - ОВА

11:34 18 червня Київ, Україна

У тимчасово окупованому місті Рубіжне Луганської області, що знаходиться під окупацією російських військ, загарбники погрожують не надавати гуманітарну допомогу тим місцевим жителям, які, на їхню думку, "не заслуговують" на цю допомогу.



Інформацію про це розповсюдила Луганська обласна військова адміністрація у своєму офіційному повідомленні у Facebook.



Окупанти не в змозі відновити зруйноване житло та інфраструктуру, створити нові робочі місця, окрім тих, які вже існували у комунальній сфері до окупації.



Замість виплати грошових компенсацій працівникам видають гуманітарну допомогу. Проте останнім часом російські військові почали вказувати, що продуктові набори потрібно "заслужити", інакше мешканці міста отримають їх востаннє, як зазначається у повідомленні військової адміністрації.



Така сама ситуація і з пенсіонерами, яким доводиться безперервно доводити загарбникам свою потребу у продовольстві, наголошує обласна адміністрація.



Згідно з повідомленням, населені пункти Стельмахівка, Невське, Білогорівка та Новоселівське зазнавали обстрілів з мінометів та артилерії з боку ворожих сил протягом 17 червня.



Противник не припиняє спроб просунутися у напрямку Новоселівського та Білогорівки, активно діючи поблизу цих населених пунктів. Однак усі його атаки були успішно відбиті українськими військовими.



Ворог уже неодноразово здійснював ротацію та посилення своїх військ у Луганській області, але нові підрозділи не сприяють просуванню вперед, зазначає голова військової адміністрації Артем Лисогор.



На тимчасово окупованих територіях Луганської області продовжують тікати російські дезертири. У районі Новорозсош, неподалік населеного пункту Новопсков, розпочалися пошукові заходи для затримання групи дезертирів з переліку призваних на військову службу. До розшуку задіяні підрозділи росгвардії, повідомляє військова адміністрація.