Агресори атакували Харківщину: зруйновано будинки, є поранені

11:40 22 травня Київ, Україна

Протягом останніх 24 годин окупанти продовжували обстрілювати населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області. Використовуючи артилерію, міномети та ракетне озброєння, ворог завдав ударів.



Один із таких ракетних ударів по селу Циркуни у Харківському районі призвів до руйнування житлового будинку та поранення одного мирного жителя. У Вовчанську Чугуївського району зазнали пошкоджень 6 будинків та господарські споруди через ворожі обстріли.



У Чугуєві було пошкоджено будинки двох баз відпочинку, а також катамарани та човни. У селищі Козача Лопань Харківського району внаслідок артилерійського обстрілу постраждали 2 будинки, автобус, а також загинули та були поранені домашні тварини.



У селі Кам'янка Ізюмського району стався вибух невідомого предмета, внаслідок якого 61-річного чоловіка, який перебував у своєму дворі, поранено і госпіталізовано.



На лінії зіткнення продовжуються бої, і хоча ворог спробував наступати в районі Масютівки, він зазнав поразки і змушений був відступити. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов висловив упевненість у Збройних силах України та віру у перемогу.