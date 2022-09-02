Агресор ударив по Вінницькій області ракетами "Кинжал"

14:56 08 серпня Київ, Україна

Окупанти вдарили новим типом ракет по Вінниці.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Як зазначається, основним носієм ракет цього типу є винищувач Міг-31, також можуть застосовуватися бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160.

"Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено лише кілька десятків. Бойова частина Х-47М складає 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год. Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль балістичною траєкторією може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год", - йдеться в повідомленні.



У командуванні пояснили, що тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють засобам протиповітряної оборони, що існують у Збройних силах України, ефективно виявляти та знищувати її.