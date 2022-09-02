Агресор ударив по Вінницькій області ракетами "Кинжал"

Окупанти вдарили новим типом ракет по Вінниці.
Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Як зазначається, основним носієм ракет цього типу є винищувач Міг-31, також можуть застосовуватися бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160.
Як зазначається, основним носієм ракет цього типу є винищувач Міг-31, також можуть застосовуватися бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160.
У командуванні пояснили, що тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють засобам протиповітряної оборони, що існують у Збройних силах України, ефективно виявляти та знищувати її.
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