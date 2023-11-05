Агресор здійснив 100 обстрілів по Херсонській області, є поранені та загиблі

08:49 05 листопада Київ, Україна

Під постійним ворожим обстрілом знаходиться правобережна Херсонщина. Як повідомив у Telegram сьогодні, 5 листопада, керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, лише минулої доби агресори здійснили 100 обстрілів по Херсонській області. Загинули двоє цивільних, ще шестеро людей отримали поранення.

Загалом противник зробив 474 постріли з мінометів, артилерії, Градів, танків, БПЛА та авіації. Містом Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області, навчального закладу у Херсонському районі.

Нагадаємо, у суботу у місті Дніпро прогриміли потужні вибухи. Російські агресори потрапили до інфраструктурного об'єкта, але обійшлося без постраждалих.

А на Полтавщині був атакований Миргородський район. Там не обійшлося без жертв серед цивільних.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що було збито три російські ракети Іскандер-К.