Агресор звинувачує ЗСУ в обстрілі Курської області
08:44 07 жовтня Київ, Україна
В обстрілі Курської області в чергове звинувачують Збройні сили України. Про це пише губернатор області Роман Старовойт.
"В черговий раз під обстріл ЗСУ потрапило селище Тьоткіне. Зафіксовано не менше 10 прильотів з боку України. На жаль, не обійшлось без жертв. Під час ворожого обстрілу сталося нещастя із 72-річним пенсіонером. За попередніми даними, він помер від серцевого нападу під час перебування в укритті", - пише Старовойт.
Повідомляється також про руйнування. Мешканцям ушкоджених будинків обіцяють допомогу.
"Серйозно постраждали будинки на вулиці Карла Маркса, тут також пошкоджено газопровід. Декілька снарядів впали в районі вулиці Комсомольська. Остаточний масштаб пошкоджень буде зрозумілим до світанку. Усі спецслужби працюють на місці. Жителям, чиї будинки постраждали, обов'язково надамо допомогу у найкоротший термін", - запевняє губернатор.
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