Агресор звинувачує ЗСУ в обстрілі Курської області

"В черговий раз під обстріл ЗСУ потрапило селище Тьоткіне. Зафіксовано не менше 10 прильотів з боку України. На жаль, не обійшлось без жертв. Під час ворожого обстрілу сталося нещастя із 72-річним пенсіонером. За попередніми даними, він помер від серцевого нападу під час перебування в укритті", - пише Старовойт.