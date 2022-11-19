Агресор використав проти України ракети з імітатором ядерної боєголовки

12:33 18 листопада Київ, Україна

В одній із ракет, збитій 17 листопада над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. Це може свідчити, що запас крилатих ракет у росії вичерпується до критичного показника. Про це повідомляє Defense Express.

Як пише військовий портал, посилаючись на власні джерела, це була крилата ракета типу Х-55, у якій взагалі не було бойової частини.
 
"Замість БЧ у цій ракеті був "прикручений" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи - для цього удару росіяни взяли як мінімум одну Х-55 зі свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і натомість поставили порожню "болванку", і так і відстріляли по Україні", - йдеться в повідомленні.

Фахівці пояснюють, що зазвичай росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 - це "неядерна" модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку з "класичною" вибухівкою.
"А ось саме Х-55 - це радянська ракета, яка насамперед розроблялася саме як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні називається ядерна боєголовка)", - йдеться у повідомленні.

Експерти звертають увагу, що звичайна та ядерна боєголовка конструктивно відрізняються між собою.
 
"Саме тому, схоже, у росіян так і вийшло: вийняти "спецБЧ" з Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку - конструктивної можливості не було". Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою", - вважають у Defense Express.
 
Експерти пояснюють, що росіяни могли вдатися до цього з кількох причин: щоб виконати черговий наказ "зверху". Тому в хід у них пішла і Х-55 з імітатором ядерної БЧ. Але навіть такий варіант вже свідчить, що запас крилатих ракет в росії вичерпується до оцінки, критичної для кремля, якщо в діло пішли ракети з "ядерного арсеналу".

Ще одне можливе пояснення - росіяни навмисне використали Х-55 з "порожнім" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект навантаження нашої протиповітряної оборони.
 
"Такий варіант ще яскравіше свідчить, що ракетний запас росії вичерпується. Тому що ще на початку війни росіяни для перевантаження нашої ППО використовували витратний матеріал - наприклад, радянські безпілотники Ту-243. А не дефіцитні ракети для доставки ядерної зброї", - підсумували у виданні.