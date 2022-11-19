Агресор використав проти України ракети з імітатором ядерної боєголовки

В одній із ракет, збитій 17 листопада над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. Це може свідчити, що запас крилатих ракет у росії вичерпується до критичного показника. Про це повідомляє Defense Express.
Як пише військовий портал, посилаючись на власні джерела, це була крилата ракета типу Х-55, у якій взагалі не було бойової частини.
Як пише військовий портал, посилаючись на власні джерела, це була крилата ракета типу Х-55, у якій взагалі не було бойової частини.
Фахівці пояснюють, що зазвичай росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 - це "неядерна" модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку з "класичною" вибухівкою.
Експерти звертають увагу, що звичайна та ядерна боєголовка конструктивно відрізняються між собою.
Експерти пояснюють, що росіяни могли вдатися до цього з кількох причин: щоб виконати черговий наказ "зверху". Тому в хід у них пішла і Х-55 з імітатором ядерної БЧ. Але навіть такий варіант вже свідчить, що запас крилатих ракет в росії вичерпується до оцінки, критичної для кремля, якщо в діло пішли ракети з "ядерного арсеналу".
Ще одне можливе пояснення - росіяни навмисне використали Х-55 з "порожнім" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект навантаження нашої протиповітряної оборони.
Ще одне можливе пояснення - росіяни навмисне використали Х-55 з "порожнім" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект навантаження нашої протиповітряної оборони.
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