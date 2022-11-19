Агресор використав проти України ракети з імітатором ядерної боєголовки

12:33 18 листопада Київ, Україна





Як пише військовий портал, посилаючись на власні джерела, це була крилата В одній із ракет, збитій 17 листопада над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. Це може свідчити, що запас крилатих ракет у росії вичерпується до критичного показника. Про це повідомляє Defense Express.Як пише військовий портал, посилаючись на власні джерела, це була крилата ракета типу Х-55, у якій взагалі не було бойової частини.

"Замість БЧ у цій ракеті був "прикручений" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи - для цього удару росіяни взяли як мінімум одну Х-55 зі свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і натомість поставили порожню "болванку", і так і відстріляли по Україні", - йдеться в повідомленні.



Фахівці пояснюють, що зазвичай росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 - це "неядерна" модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку з "класичною" вибухівкою.

"А ось саме Х-55 - це радянська ракета, яка насамперед розроблялася саме як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні називається ядерна боєголовка)", - йдеться у повідомленні.



Експерти звертають увагу, що звичайна та ядерна боєголовка конструктивно відрізняються між собою.

"Саме тому, схоже, у росіян так і вийшло: вийняти "спецБЧ" з Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку - конструктивної можливості не було". Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою", - вважають у Defense Express.

Експерти пояснюють, що росіяни могли вдатися до цього з кількох причин: щоб виконати черговий наказ "зверху". Тому в хід у них пішла і Х-55 з імітатором ядерної БЧ. Але навіть такий варіант вже свідчить, що запас крилатих ракет в росії вичерпується до оцінки, критичної для кремля, якщо в діло пішли ракети з "ядерного арсеналу".



Ще одне можливе пояснення - росіяни навмисне використали Х-55 з "порожнім" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект навантаження нашої протиповітряної оборони.