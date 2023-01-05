Агресор хоче використовувати Крим та білорусь для ядерних провокацій

18:14 05 січня Київ, Україна

Російський диктатор володимир путін розглядає тимчасово окупований Крим, а також білорусь як території для проведення ядерних провокацій.



Про це повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.



За його словами, з боку росії не можна виключати загрозу ядерного удару.