Агресор хоче використовувати Крим та білорусь для ядерних провокацій

Російський диктатор володимир путін розглядає тимчасово окупований Крим, а також білорусь як території для проведення ядерних провокацій.
Про це повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
За його словами, з боку росії не можна виключати загрозу ядерного удару.
Про це повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
За його словами, з боку росії не можна виключати загрозу ядерного удару.
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