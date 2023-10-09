Агент-шпигун під виглядом рятувальника збирав розвіддані в Одесі - СБУ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України в рамках багатоетапної спецоперації в Одесі затримали ще одного агента, який брав участь у координації російських повітряних атак по місту та збирав розвідувальні дані про місцезнаходження українських сил оборони в регіоні.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Для маскування своєї злочинної діяльності агент приєднався до місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація надавала допомогу Держслужбі з надзвичайних ситуацій у ліквідації наслідків ракетних та дронових атак з боку агресора по обласному центру.
Агент, видаючи себе за рятувальника, брав участь в операціях з розбору завалів на місцях "прильотів". Проте насправді він фіксував наслідки атак та передавав інформацію російській військовій розвідці.
Ця розвідувальна інформація використовувалася окупантами для планування нових атак та коригування вже проведених ударів по Одесі.
Крім того, російський агент займався пошуком бойових позицій реактивних артилерійських систем "HIMARS" та систем протиповітряної оборони Збройних сил України у прифронтових районах області.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Для маскування своєї злочинної діяльності агент приєднався до місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація надавала допомогу Держслужбі з надзвичайних ситуацій у ліквідації наслідків ракетних та дронових атак з боку агресора по обласному центру.
Агент, видаючи себе за рятувальника, брав участь в операціях з розбору завалів на місцях "прильотів". Проте насправді він фіксував наслідки атак та передавав інформацію російській військовій розвідці.
Ця розвідувальна інформація використовувалася окупантами для планування нових атак та коригування вже проведених ударів по Одесі.
Крім того, російський агент займався пошуком бойових позицій реактивних артилерійських систем "HIMARS" та систем протиповітряної оборони Збройних сил України у прифронтових районах області.
Співробітники СБУ зуміли викрити агента, встановили його місцезнаходження та успішно провели його затримання. За даними слідства, агентом виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше був членом місцевого осередку так званої "ленінської комуністичної спілки молоді".
Ця людина також виявилася пов'язаною з агентом спецзагону ФСБ, якого виманили з Придністров'я та він був затриманий Службою безпеки України на території Одеської області.
У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях та масових заворушеннях в обласному центрі.
На початку повномасштабного вторгнення російських військ він підписався на ворожий телеграм-канал, який збирав інформацію про дислокацію українських збройних сил та був націлений на співпрацю з російською розвідкою.
Згодом адміністратор цього інтернет-ресурсу, що ховається в одній із країн Центральної Азії, вийшов на контакт із цією людиною та встановив "прямий" зв'язок із представником російської розвідувальної групи.
Після вербування вони дали завдання, і цей одесит розпочав виконання ворожих місій. Для зв'язку з агентами використав месенджери, а розвіддані передавав у вигляді текстових повідомлень та фотографій об'єктів на українській території.
Служба безпеки України звинуватила російського агента за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах військового стану). Наразі він перебуває під вартою, і справа перебуває на стадії досудового розслідування. За скоєні злочини йому загрожує довічне ув'язнення.
Ця людина також виявилася пов'язаною з агентом спецзагону ФСБ, якого виманили з Придністров'я та він був затриманий Службою безпеки України на території Одеської області.
У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях та масових заворушеннях в обласному центрі.
На початку повномасштабного вторгнення російських військ він підписався на ворожий телеграм-канал, який збирав інформацію про дислокацію українських збройних сил та був націлений на співпрацю з російською розвідкою.
Згодом адміністратор цього інтернет-ресурсу, що ховається в одній із країн Центральної Азії, вийшов на контакт із цією людиною та встановив "прямий" зв'язок із представником російської розвідувальної групи.
Після вербування вони дали завдання, і цей одесит розпочав виконання ворожих місій. Для зв'язку з агентами використав месенджери, а розвіддані передавав у вигляді текстових повідомлень та фотографій об'єктів на українській території.
Служба безпеки України звинуватила російського агента за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах військового стану). Наразі він перебуває під вартою, і справа перебуває на стадії досудового розслідування. За скоєні злочини йому загрожує довічне ув'язнення.
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