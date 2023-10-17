Агент ФСБ засуджений на 15 років за шпигунство в Донецькій області - СБУ

За матеріалами СБУ агента ФСБ було засуджено на 15 років в'язниці за шпигунство та передачу агресору локацій бойових позицій Сил оборони в Донецькій області.
Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.
Серед основних його завдань було виявлення та передача окупантам координат ключових опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ у районі Бахмута.
Агент також був задіяний ФСБ для вербування "однодумців" у містах Слов'янськ та Краматорськ з метою їх використання у шпигунських операціях на користь Росії.
За свої послуги агент очікував отримати "зарплату" у розмірі 15 тисяч гривень, проте ці гроші так і не було виплачено.
Служба безпеки України заарештувала агента під час спецоперації у Бахмуті у серпні 2022 року. Суд засудив його до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
За результатами розслідування, з'ясувалося, що засудженого було завербовано співробітником ФСБ після початку російської агресії в Україні.. Для спілкування з фсб він використовував анонімні чати в месенджерах і передавав інформацію про військові об'єкти з позначками на електронних картах у вигляді фото- та відеофайлів.
Цей випадок виявлення та арешту агента ФСБ наголошує на серйозній роботі спецслужб України у протидії шпигунській діяльності та загрозам національній безпеці.
Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.
Серед основних його завдань було виявлення та передача окупантам координат ключових опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ у районі Бахмута.
Агент також був задіяний ФСБ для вербування "однодумців" у містах Слов'янськ та Краматорськ з метою їх використання у шпигунських операціях на користь Росії.
За свої послуги агент очікував отримати "зарплату" у розмірі 15 тисяч гривень, проте ці гроші так і не було виплачено.
Служба безпеки України заарештувала агента під час спецоперації у Бахмуті у серпні 2022 року. Суд засудив його до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
За результатами розслідування, з'ясувалося, що засудженого було завербовано співробітником ФСБ після початку російської агресії в Україні.. Для спілкування з фсб він використовував анонімні чати в месенджерах і передавав інформацію про військові об'єкти з позначками на електронних картах у вигляді фото- та відеофайлів.
Цей випадок виявлення та арешту агента ФСБ наголошує на серйозній роботі спецслужб України у протидії шпигунській діяльності та загрозам національній безпеці.
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