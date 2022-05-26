Афганістан: внаслідок вибухів загинули 14 людей, десятки поранених

07:25 26 травня Київ, Україна

В Афганістані в результаті чотирьох вибухів, що сталися в середу, щонайменше 14 людей загинули, десятки людей отримали поранення.

Про це повідомляє ABC News.

"Серія вибухів сколихнула Афганістан у середу, включаючи вибух у мечеті в Кабулі , де загинули щонайменше п'ять вірян, а також вибухи трьох замінованих мінівенів на півночі країни, внаслідок чого загинули дев'ять людей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це також спричинило численні поранення серед цивільних.



Зокрема, лікарня в Кабулі повідомила про 22 госпіталізовані особи внаслідок підриву в мечеті, де проходила вечірня молитва.



Окрім дев'ятьох загиблих від вибухів мінівенів, поранення отримали ще 15 людей. Відповідальність, зокрема, за напади на північ від країни взяла на себе “Ісламська держава”.



Раніше дев'ятеро людей, зокрема, таджицький офіцер, загинули, і 24 отримали поранення під час “антитерористичної” операції в середу в неспокійному регіоні Таджикистану, що межує з Афганістаном та Китаєм.