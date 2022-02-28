Афера з бюджетними коштами в Національній академії аграрних наук

10:47 31 травень Київ, Україна

Співробітниками СБУ розкрито схему привласнення бюджетних грошей, виділених на ремонтні роботи об'єктів державного агропідприємства у Волновасі. Крім фіктивних договорів на ремонт, підприємливі працівники бюджетної сфери нелегально торгували вирощеною сільгосппродукцією.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Встановлено, що посадові особи державного підприємства Національна академія аграрних наук України уклали фіктивні договори з комерційними структурами на відновлення низки будівель установи. Однак фактично роботи з реконструкції не здійснювалися або проводилися частково. Також підприємство нелегально торгувало вирощеною сільгосппродукцією.



В ході обшуків і експертного огляду будівель і приміщень правоохоронці задокументували факти протиправної діяльності і вилучили документи, що підтверджують схему.



В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до схеми.