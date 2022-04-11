Аеропорт Дніпра повністю зруйновано. Відомо про одного загиблого

08:13 11 квітня Київ, Україна

Російські війська в неділю, 10 квітня, обстріляли ракетами Дніпро – влучили в інфраструктурний об'єкт та аеропорт.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.



"На жаль, орки зачастили зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". У Звонецькому влучили в інфраструктурний об'єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйновано і сам аеропорт, і поряд інфраструктуру. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з'ясовуємо", - заявив Резніченко.



Минулого разу аеропорт Дніпра обстріляли в ніч проти 15 березня.



У ніч із суботи на неділю в регіоні російськими ударами було знищено інфраструктурний та промисловий об'єкти, а також фермерське господарство.



"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", - розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.