Адвокат оскаржить арешт Джемілєва

12:53 13 липень Київ, Україна

Адвокат національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Микола Полозов подав скаргу на обрання російським судом запобіжного заходу його підзахисному.

На засіданні, яке відбулося 9 липня, суддя Армянського міського суду постановила укласти Джемілєва під варту на два місяці з моменту його затримання.

«Ще в 2015 році Київським районним судом Сімферополя моєму підзахисному було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці з моменту його затримання. Під час минулого судового засідання суддя озвучила рішення п'ятирічної давності, залишивши його без змін. Більш того, вона не обговорила це рішення ні зі стороною захисту, ні зі стороною обвинувачення, що має бути по процедурі. Суддя просто поставила всіх перед фактом, не вислухавши доводи жодної, ні інша сторона. Саме на це порушення з боку Вірменського міського суду я подав скаргу », - сказав Полозов.

Джемілєв заявив, що кримінальну справу російської ФСБ, порушену проти нього в включеному Криму, використовують для подальшого витіснення кримських татар з півострова.