Адвокат та чиновник Київської ОВА викриті у злочинній схемі перетину кордону

17:29 19 травня Київ, Україна





За інформацією слідства, адвокат, який є громадянином росії і має посвідку на проживання в Україні, активно шукав людей, яким через воєнний стан у країні було заборонено залишати територію. Київська міська прокуратура, СБУ та столична поліція повідомили про викриття адвоката та чиновника Київської обласної військової адміністрації (ОВА) в організації незаконного перетину кордону через систему "Шлях".За інформацією слідства, адвокат, який є громадянином росії і має посвідку на проживання в Україні, активно шукав людей, яким через воєнний стан у країні було заборонено залишати територію.

За певну суму грошей він організовував внесення даних про таких осіб до системи "Шлях", що забезпечувало їм незаконне перетинання кордону.



Чиновник Київської ОВА також брав участь у злочинній схемі, надаючи явно неправдиву інформацію іншим посадовим особам обласної військової адміністрації, щоб включити потенційних ухилянтів до списків.

Внаслідок операції, після отримання хабаря у розмірі 8 тисяч доларів США за організацію чергового незаконного перетину кордону вісьмома особами, адвоката було затримано.



Під час обшуків у причетних до злочину осіб було вилучено гроші, одержані від злочинної діяльності, а також документи, що підтверджують їхні злочинні дії. Крім того, у громадянина росії, причетного до цієї справи, за місцем його проживання, було виявлено предмет, схожий на бойову гранату Ф-1.

Наразі адвокату та посадовцю Київської обласної військової адміністрації було пред'явлено звинувачення у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Питання про обрання запобіжного заходу щодо них перебуває на розгляді.