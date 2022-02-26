Anonymous зламала та злила базу даних сайту Міноборони Росії

22:59 25 лютий Київ, Україна

Сайт російського Міноборони, який хвалився «успіхами» та множив неправдиву інформацію – недоступний.



Його зламали українські хакери Anonymous та злили базу даних, яка містить номери телефонів, email та імена працівників російського

міністерства.

Зазначимо, жодних гарантій того, що це зробили, є українцями. До того ж, сьогодні стало відомо, що міжнародна мережа хактивістів

"Анонімус" оголосила війну сайтам Росії після її варварського нападу на Україну.



