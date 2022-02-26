Anonymous зламала та злила базу даних сайту Міноборони Росії

Сайт російського Міноборони, який хвалився «успіхами» та множив неправдиву інформацію – недоступний.
Його зламали українські хакери Anonymous та злили базу даних, яка містить номери телефонів, email та імена працівників російського
Його зламали українські хакери Anonymous та злили базу даних, яка містить номери телефонів, email та імена працівників російського
міністерства.
Зазначимо, жодних гарантій того, що це зробили, є українцями. До того ж, сьогодні стало відомо, що міжнародна мережа хактивістів
"Анонімус" оголосила війну сайтам Росії після її варварського нападу на Україну.
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