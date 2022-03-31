Facebook видалив понад 50 акаунтів в соціальних мережах, які агітували за Юлію Тимошенко

19:27 06 листопада Київ, Україна

Facebook видалили мережу фейкових ботів, які працювали на партію "Батьківщина" і були орієнтовані на українську аудиторію.



Про це соцмережа повідомила в звіті за жовтень, опублікованому в корпоративному блозі.



"Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу і три акаунти Instagram, пов'язані з українською PR-фірмою MAS і особами, пов'язаними з кампанією Юлії Тимошенко і політичною партією в Україні "Батьківщина", - сказано в повідомленні.



У Facebook додали, що ця діяльність виникла в Україні і була орієнтована на українську аудиторію.



"Ми виявили цю мережу в рамках розслідування щодо підозр на скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні. Ми також отримали інформацію з публікацій в ЗМІ про деякі види діяльності (MAS. - ред.) в Україні", - додали в компанії.



Відзначається, що статті було вилучено за "неавтентичну поведінку", тобто люди, які ними керували, видавали себе не за тих, ким були насправді.